Crystal Palace: Roy Hodgson riconfermato in panchina

Roy Hodgson continuerà la sua permanenza sulla panchina del Crystal Palace. Il tecnico, tornato a Selhurst Park a marzo, è riuscito a garantire la salvezza alla squadra e commenta con queste parole il rinnovo: “Sono lieto e orgoglioso di prolungare la mia permanenza al Crystal Palace e vorrei ringraziare il presidente e il direttore sportivo per la loro continua fiducia in me. So che squadra fantastica abbiamo qui. È un ottimo mix di giovani e giocatori esperti. Ho parlato a lungo con il presidente e abbiamo convenuto che dobbiamo essere ambiziosi per ottenere il massimo. Ci siamo prefissati l’obiettivo di un piazzamento nella metà superiore della classifica, traguardo che riteniamo sia assolutamente realizzabile con un gruppo di giocatori così favoloso e dei tifosi che ci supportano con costanza“.