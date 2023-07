Caso Traino, la Procura della FIP deferisce quattro tesserati della Stella Azzurra

Questa mattina la Procura federale della FIP attraverso un comunicato ufficiale ha comunicato i deferimenti di quattro persone in merito alla vicenda che ha come protagonista l’allenatore delle giovanili Paolo Traino, arrestato nel mese di febbraio. “La Procura federale ha deferito al Tribunale federale, in data odierna, l’allenatore Germano D’Arcangeli della società Stella Azzurra srl, il presidente Monica Grani della società Stella Azzura Roma Nord, il presidente Daniele Camponeschi della società Stella Azzurra Basketball Academy, il presidente Fabio De Mita della Società Stella Azzurra srl per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell’allenatore Paolo Traino”, si legge nella nota FIP.