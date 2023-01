LIVE – Musetti-Sakellaridis, semifinale United Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Sakellaridis, secondo singolare di Italia-Grecia in occasione della semifinale di United Cup 2023. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. Ostacolo non impossibile per il carrarino. Gli ellenici schierano ancora una volta il loro numero tre, dato che Pervolarakis non ha ancora recuperato appieno da qualche acciacco fisico.

Musetti partirà con i totali favori del pronostico, lui che nella competizione è ancora imbattuto a livello di singolare. Un eventuale altro punto potrebbe essere fondamentale ai fini della contesa contro Tsitsipas e compagni. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Musetti e Pervolarakis sono pianificati come quarto ed ultimo match di giornata sul cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney. I due giocatori apriranno le danze dopo il primo singolare tra Martina Trevisan e Maria Sakkari (inizio fissato non prima delle ore 09:00 italiane, le 19:00 locali).

