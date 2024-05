LIVE – Musetti-Navone, finale Challenger Cagliari 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Navone, incontro valevole per la finale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa sarda. La Sardegna ha portato bene a Lorenzo, che ha raggiunto la prima finale stagionale e l’ha fatto ottenendo una serie di successi non scontati ai danni di specialisti come Cerundolo, Borges e Galan. Per lui ora un altro test importante contro l’argentino Navone, giustiziere di Darderi in semifinale e tennista che sta vivendo un 2024 da sogno, al punto che potrebbe essere addirittura testa di serie al Roland Garros (e a inizio anno era fuori dai 100). Si tratterà del primo confronto in carriera tra i due. Sportface.it seguirà il match tra Musetti e Navone garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle ore 17:30.

