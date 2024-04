Tabellone Challenger Cagliari 2024: risultati e accoppiamenti, Musetti e Sonego a caccia di punti per le Olimpiadi

Il tabellone del Challenger 175 di Cagliari 2024. Torneo del circuito minore sempre molto ben frequentato nel corso degli anni. Questa edizione vedrà quattro top 50 in tabellone. Frances Tiafoe è la testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti la numero 2 e Mariano Navone la numero 3. Anche Christopher Eubanks (4), come i primi tre, riceverà un bye al primo turno. Presente anche Lorenzo Sonego, che esordirà con Michelsen, a caccia di punti buoni per la qualificazione alle Olimpiadi. In tabellone Fabio Fognini, che avrà Coria in primo turno, e gli italiani Darderi (esordio con Tirante), Maestrelli (esordio con Borges) e Zeppieri (esordio con Fucsovics). Ecco il tabellone completo con i risultati aggiornati giorno per giorno.

PRIMO TURNO

(1) Tiafoe vs bye

Fognini vs Coria

Daniel vs Ugo Carabelli

(8) Darderi vs Tirante

(3) Navone vs bye

Altmaier vs (Q)

Nava vs (Q)

(5) Sonego vs Michelsen

(WC) Zeppieri vs (6) Fucsovics

Piros vs Svajda

Galan vs Albot

(4) Eubanks vs bye

(7) Borges vs Maestrelli

Varillas vs Nishioka

(Q) vs (Q)

Musetti vs bye