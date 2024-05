Musetti-Navone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Mariano Navone nel match valido per la finale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso sulla terra rossa sarda. Sarà anche solo un Challenger, ma è stato molto importante per il numero due d’Italia, che ha ottenuto punti e fiducia in una stagione che stenta a decollare. Dopo la comoda vittoria in semifinale ai danni di Galan, il carrarino proverà a ripetersi contro l’argentino Navone, che sta attraversando un periodo di forma sensazionale tanto da aver raggiunto almeno la semifinale in quattro degli ultimi cinque tornei giocati. Match sicuramente complicato, ma alla portata per Musetti, che affronta il sudamericano per la prima volta in carriera e spera di salutare la Sardegna con un sorriso per poi concentrarsi sugli Internazionali d’Italia.

SEGUI LA DIRETTA DEL MATCH

TABELLONE

MONTEPREMI