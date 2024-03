Challenger Phoenix 2024: montepremi e prize money con Berrettini

Il montepremi ed il prize money del torneo Challenger di Phoenix 2024, evento in programma dal 12 al 17 marzo nella città dell’Arizona. Grande curiosità per il ritorno in campo di Matteo Berrettini, che non gioca un match ufficiale da oltre sei mesi ed è pronto a misurarsi nuovamente con i migliori giocatori del circuito. Ai nastri di partenza anche Fabio Fognini, a caccia dei punti necessari per tornare in top 100. Il montepremi totale del torneo è di €206.190, con il vincitore che si aggiudicherà anche 175 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI CHALLENGER PHOENIX 2024

PRIMO TURNO – € 2.033 (6 punti)

SECONDO TURNO – € 3.358 (13 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.711 (25 punti)

SEMIFINALE – € 9.804 (50 punti)

FINALISTA – € 16.556 (90 punti)

VINCITORE – € 28.115 (175 punti)