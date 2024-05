Mauro Balata: “Agenzia di controllo? Difenderemo l’autonomia sportiva, ma bisogna svegliarsi”

“Ingerenza della politica? No perché ovviamente c’è il principio della autonomia sportiva che anche noi come Serie B difenderemo. Ma il problema è che dobbiamo svegliarci. Da anni invochiamo riforme, un miglioramento del sistema, tante situazioni che vanno cambiate, più autonomia e indipendenza da parte di tutte le funzioni di controllo. Se riusciremo a fare questo sono convinto che supereremo questo momento di crisi. E dobbiamo collaborare con il governo affinché, da un sistema che recupera da un punto di vista reputazionale, si possano chiedere quei provvedimenti giusti a tutela del mondo del calcio”. Lo ha detto Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, commentando le polemiche in merito all’agenzia governativa che dovrebbe avere una funzione di controllo sui conti dei club sportivi. Presente allo stadio di Parma per il ritorno in Serie A degli emiliani, Balata sottolinea quanto fatto dalla sua lega: “Il lavoro che stiamo facendo in questi anni in Serie B è sotto l’occhio di tutti, dovrebbe essere un po’ più sotto gli occhi delle istituzioni sportive perché ci sono tanti temi e rivendicazioni che non sono stati accolti, come invece è giusto che fosse stato fatto, che vanno in questa direzione: la tutela e la valorizzazione del nostro calcio, uno dei movimenti più importanti al mondo e che purtroppo ha perso tanta reputazione”. “Credo che una delle cose che andrebbe fatte – conclude Balata – è restituire l’1% della mutualità che nel 2016 era di competenza della Serie B e utilizzarlo per la mission sui giovani che la Serie B sta portando avanti”.