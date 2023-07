LIVE – Musetti-Misolic, quarti di finale Atp Bastad 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Misolic, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Bastad 2023 (terra battuta). Il carrarino, terza testa di serie, ha esordito direttamente agli ottavi. Qui ha battuto al tie-break decisivo il connazionale Matteo Arnaldi. Adesso Musetti trova l’insidioso austriaco, classificato non di molto fuori dai primi cento giocatori del mondo. Quest’ultimo, dopo aver vinto due partite nel tabellone cadetto, ha sconfitto a sorpresa il serbo Dusan Lajovic. Successivamente la vittoria in rimonta nei confronti di un altro qualificato, lo slovacco Jozef Kovalik.

Musetti, forte della maggiore classifica ed esperienza, partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Per lui c’è in palio una semifinale potenzialmente molto interessante. In caso di successo, infatti, si troverebbe di fronte uno tra l’altro austriaco Sebastian Ofner oppure il norvegese Casper Ruud, numero quattro del mondo e finalista in carica del Roland Garros. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Misolic pianificati come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 11.00.

COME SEGUIRE IN TV MUSETTI-MISOLIC

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MUSETTI-MISOLIC (quarti di finale ATP 250 Bastad 2023)