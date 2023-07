Atp Umag 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sonego, Arnaldi e Cecchinato

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Umag 2023, torneo che si svolge dal 24 al 30 luglio. Un evento in cui storicamente gli italiani fanno bene, sin dai tempi di Filippo Volandri, per arrivare al successo dello scorso anno da parte di Jannik Sinner. Il numero uno azzurro ha deciso di non difendere il titolo e prendersi qualche settimana di pausa prima di approdare negli Stati Uniti, così in Croazia le speranze dell’Italtennis sono riposte in Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). Una live streaming sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 250 UMAG 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 17 LUGLIO – LIVE alle ore 16.45 (primo turno)

MARTEDÌ 18 LUGLIO – LIVE alle ore 16.45 e 21.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – LIVE alle ore 16.45 e 21.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – LIVE alle ore 21.00 (secondo turno)

VENERDÌ 21 LUGLIO – LIVE alle ore 21.00 (quarti di finale)

SABATO 22 LUGLIO – LIVE alle ore 21.00 (semifinali)

DOMENICA 23 LUGLIO – LIVE alle ore 20.00 (finale)

SKY SPORT

LUNEDÌ 17 LUGLIO – Ore 16.30 Sky Sport Tennis e NOW

MARTEDÌ 18 LUGLIO – Ore 16.30 Sky Sport Tennis e NOW

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – Ore 16.30 Sky Sport Tennis e NOW

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – Ore 16.30 Sky Sport Tennis e NOW

VENERDÌ 21 LUGLIO – Ore 16.30 Sky Sport Tennis e NOW

SABATO 22 LUGLIO – Ore 16.30 Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 23 LUGLIO – Ore 20.00 Sky Sport Tennis e NOW