Atp Bastad 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Musetti

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Bastad 2023 (Svezia), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 sui campi in terra rossa della cittadina scandinava. L’Italia si affida a Lorenzo Musetti ma potrà contare su altri due esperti della superficie come Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Il tabellone è di livello estremamente alto e può vantare, tra gli altri, il norvegese Casper Ruud, il russo Andrey Rublev, il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Tanti i giocatori da tenere d’occhio, due su tutti anche l’olandese Tallon Griekspoor e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Proverà a dire la sua pure l’altro albiceleste Tomas Martin Etcheverry, che qualche settimana fa ha conquistato i quarti di finale al Roland Garros. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Nordea Open garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 250 BASTAD 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 17 LUGLIO – LIVE alle ore 13.30 e 15.00 (primo turno)

MARTEDÌ 18 LUGLIO – REPLICA alle ore 03.00; LIVE alle ore 13.30 e 15.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – REPLICA alle ore 03.00; LIVE alle ore 13.30 e 15.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – REPLICA alle ore 03.00; LIVE alle ore 13.30 e 15.00 (secondo turno)

VENERDÌ 21 LUGLIO – REPLICA alle ore 03.00; LIVE alle ore 13.30 e 15.00 (quarti di finale)

SABATO 22 LUGLIO – REPLICA alle ore 03.00; LIVE alle ore 13.00 e 15.00; DIFFERITA alle ore 17.00 (semifinali)

DOMENICA 23 LUGLIO – REPLICA alle ore 03.00; LIVE alle ore 14.00 (finale)