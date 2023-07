Atp 250 Bastad 2023: montepremi e prize money

Il montepremi e il prize money dell’ATP 250 di Bastad 2023 (Svezia), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 luglio sui campi in terra battuta della cittadina scandinava. L’Italia si affida a Lorenzo Musetti ma potrà contare su altri due esperti della superficie come Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Il tabellone è di un livello estremamente alto e può vantare, tra gli altri, il norvegese Casper Ruud, il russo Andrey Rublev, il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Tanti i giocatori da tenere d’occhio, due su tutti anche l’olandese Tallon Griekspoor e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Proverà a dire la sua pure l’altro albiceleste Tomas Martin Etcheverry, che qualche settimana fa ha conquistato i quarti di finale al Roland Garros. Attenzione, infine, alle wild card, tra cui figurano i due svedesi Elias Ymer e Leo Borg. Il prize money totale dell’ATP 250 di Bastad 2023 corrisponde a 630.705 euro, di cui 85.605 andranno al vincitore. A completare il bottino ci saranno 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 BASTAD 2023

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 9.880 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)