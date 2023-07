Biglietti Italia-Ucraina a San Siro il 12 settembre: prezzi, prelazioni, modalità di vendita

La Nazionale tornerà a giocare a San Siro, a Milano, dove martedì 12 settembre (ore 20.45) affronterà l’Ucraina in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. Dalle ore 12 di oggi, venerdì 21 luglio, i possessori della Vivo Azzurro Membership Card potranno acquistare i biglietti in prelazione, mentre alle ore 12 di lunedì 24 luglio scatterà la vendita libera. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

PREZZI DEI BIGLIETTI

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO CON OSPITALITA’: Euro 140

– TRIBUNA D’ONORE ROSSA: Euro 90

– POLTRONCINA ROSSA: Euro 75

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO: Euro 60

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65: Euro 50

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 45

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE: Euro 40

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO OVER 65: Euro 35

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 30

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO FAM. ADULTO: Euro 30

– TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. UNDER 18: Euro 20

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO: Euro 55

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO: Euro 40

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65: Euro 30

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 25

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE: Euro 30

– TRIBUNA ARANCIO 1° ANELLO LAT. RIDOTTO FAM. ADULTO: Euro 20

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. UNDER 18: Euro 14

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 20

– TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO UNDER 12: Euro 5

– TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO: Euro 20

– TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 14

– TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12: Euro 5

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO SECONDO ANELLO: Euro 25

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO 2°ANELLO RIDOTTO OVER 65: Euro 20

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO 2° ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 18

– TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO 2° ANELLO RIDOTTO UNDER 12: Euro 5

– TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO: Euro 14

– TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO: Euro 10

– TRIBUNA BLU E VERDE 2° ANELLO RIDOTTO UNIVERSITARI: Euro 10

– TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12: Euro 5

– TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE: Euro 10

– TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO UNDER 12: Euro 5

– TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO: Euro 10

– TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO UNDER 12: Euro 5