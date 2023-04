LIVE – Musetti-Gaston, ottavi di finale Atp Marrakech 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Gaston, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech 2023 (terra battuta). Il carrarino ha usufruito di un bye all’esordio in qualità di prima testa di serie della manifestazione. Il francese, invece, è reduce dal successo in rimonta ai danni del tedesco Jan-Lennard Struff. Match molto significativo per il giovane azzurro, chiamato ad invertire la rotta dopo quattro eliminazioni di fila al primo turno. Musetti partirà con i favori del pronostico contro il transalpino, già battuto nel novembre del 2021 nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano dopo un’incredibile battaglia durata cinque set.

L’italiano non si presenta con il carico di fiducia. Quest’anno, tralasciando la United Cup in Australia, è riuscito a vincere solamente una partita, quella agli ottavi di finale sul rosso di Buenos Aires contro il padrone di casa Pedro Cachin. In caso di vittoria sul piccolo francese per Lorenzo ci sarebbe un quarto di finale contro uno tra il connazionale Francesco Passaro oppure l’altro transalpino Alexandre Muller. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Gaston pianificati come terzo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 12.30 italiane (le 10.30 locali).

