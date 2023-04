Musetti-Gaston oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Hugo Gaston negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023 (Marocco), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina nordafricana. Il carrarino ha usufruito di un bye all’esordio in qualità di prima testa di serie della manifestazione. Il francese, invece, è reduce dal successo in rimonta ai danni del tedesco Jan-Lennard Struff. Match molto significativo per il giovane azzurro, chiamato ad invertire la rotta dopo quattro eliminazioni di fila al primo turno.

Musetti partirà con i favori del pronostico contro il transalpino, già battuto nel novembre del 2021 nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano dopo un’incredibile battaglia durata cinque set. L’italiano non si presenta con il carico di fiducia. Quest’anno, tralasciando la United Cup in Australia, è riuscito a vincere solamente una partita, quella agli ottavi di finale sul rosso di Buenos Aires contro il padrone di casa Pedro Cachin. In caso di vittoria sul piccolo francese per Lorenzo ci sarebbe un quarto di finale contro uno tra il connazionale Francesco Passaro oppure l’altro transalpino Alexandre Muller.

Musetti e Gaston scenderanno in campo oggi (giovedì 6 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 12.30 italiane (le 10.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Musetti e Gaston garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.