Coppa Italia Primavera 2022/2023: la Fiorentina piega il Genoa e vola in finale contro la Roma

Vittoria al cardiopalma per la Fiorentina, che è la seconda finalista della Coppa Italia Primavera 2022/2023 e sfiderà la Roma nel match che assegnerà il titolo. E’ 3-2 al Torrini di Sesto Fiorentino tra i giovani viola e i pari età del Genoa, che dopo essere andato sotto 3-0 riesce a segnare due gol nel finale e rischia anche di pareggiarla. Ma alla fine la spuntano i toscani, che contro i giallorossi dunque hanno la possibilità di portare a casa un trofeo.

Parte meglio il Genoa e ha un paio di occasioni, prima con Accornero che da ottima posizione a rimorchio calcia fuori, poi con Calvani che di testa non trova lo specchio sugli sviluppi di un piazzato. Risponde Di Stefano con due conclusioni un po’ masticate che non fanno paura a Sattanino, ancora viola pericolosi con un cross di Amatucci che diventa un tiro e viene salvato dal portiere, quindi è il collega rossoblù Martinelli a trovare il miracolo su De Benedetti con un’uscita provvidenziale. Il secondo tempo, comunque giocato a ritmi non esaltanti, si chiude a reti bianche, ma nella ripresa si scatena l’uragano Fiorentina: pronti-via e la sblocca Amatucci con un tiro di controbalzo imparabile, passano due minuti e al 48′ segna Kayode con un tiro meraviglioso da lontanissimo. Genoa in confusione e al 56′ Krastev, chiudendo alla perfezione un contropiede, firma addirittura il tris dei padroni di casa. Sembra chiusa, tutt’altro: al 67′ Papadopoulos la riapre con un tap-in sottomisura, poi all’82’ c’è il 3-2 con un gran colpo di testa di Bornosuzov. Assalto finale del Grifone, ma il punteggio non cambia.