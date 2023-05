LIVE – Musetti-Arnaldi, secondo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valevole come secondo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Dopo aver sconfitto Diego Schwartzman all’esordio sul rosso di Roma, il giovane di Sanremo tenterà di insidiare anche il connazionale di Carrara sul Centrale; il talentuoso Musetti, al debutto sui campi del Foro dopo il bye al primo turno per via della classifica, avrà però certamente voglia di ben figurare su un palcoscenico del genere, con il pubblico pronto a esaltarsi per le sue giocate sopraffine. La brillantezza tecnica di Musetti non è in discussione, ma la volontà di emergere di Arnaldi, evidente e lodevole, può rivelarsi ostica per il toscano. Il vincente del confronto sopra menzionato affronterà uno tra Frances Tiafoe e Daniel Altmaier all’altezza del terzo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale su Musetti-Arnaldi (non prima delle ore 20.30 di oggi, sabato 13 maggio).

