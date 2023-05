Internazionali d’Italia 2023, il derby è di Musetti: Arnaldi sconfitto con un duplice 6-4

Lorenzo Musetti si aggiudica con un duplice 6-4 il derby con Matteo Arnaldi, avanzando al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Un partita ben giocata da entrambi e tutto sommato combattuta, in particolar modo nella fase iniziale, dopodiché il numero due d’Italia è sempre apparso abbastanza in controllo. Finisce in meno di due ore di gioco in favore del tennista toscano, che non ha mai perso la battuta e ora attende nei sedicesimi di finale il vincente del match tra Frances Tiafoe e il tedesco Altmaier, con quest’ultimo che lo ha battuto a Madrid due settimane fa.

LA PARTITA – Sfida che inizia con dei games molto combattuti sia nei turni di servizio di Lorenzo che in quelli di Matteo. Sul 2-2 il primo a trovare l’allungo è Musetti, al termine di un gioco decisamente complesso e in cui ha bisogno di ben cinque palle break per riuscire a portarsi avanti per la prima volta nel corso del parziale. Da questo momento in poi si seguono i servizi, con il tennista toscano che chiude con il punteggio di 6-4, non prima di aver annullato due pericolose palle break che avrebbero riportato Arnaldi sul 5-5 nell’ultimo game del parziale.

Musetti si porta immediatamente avanti anche nella seconda frazione, realizzando il break nel terzo game. Arnaldi non riesce ad ottenere chances in risposta e in un paio di occasioni rischia anche di andare sotto di un doppio break. Riesce, invece, il ligure a restare in scia fino al decimo game dove, come nel primo set, mette paura a Musetti andando 0-30 in risposta. Lorenzo gestisce bene però le difficoltà e al secondo match punto si aggiudica il match.