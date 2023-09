LIVE – Italia-Cile, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Italia-Cile, incontro valevole per il secondo incontro del Gruppo A della Coppa Davis 2023 . Gli azzurri del capitano Filippo Volandri sono spalle al muro dopo l’inattesa sconfitta per 3-0 subita per mano del Canada. Non sarà assolutamente semplice contro lo scoglio più difficile del Girone A. La compagine sudamericana, infatti, può contare su due ottimi singolaristi come il bombardiere Nicolas Jarry e il solidissimo Cristian Garin. Alle loro spalle, inoltre, tre giocatori di buona esperienza come Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera e Gonzalo Lama.

Questi sono reduci dal secco 3-0 rifilato alla Svezia e vogliono a tutti i costi fare il colpo grosso contro la nostra Nazionale per mettere in ghiaccio il pass per le finali di novembre a Malaga. Servirà la migliore versione di tutti gli azzurri per venire a capo di questa difficile sfida. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Italia e Cile si daranno battaglia sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) a partire dalle ore 15.00. Il programma prevede la disputa dei due singolari più il doppio.

