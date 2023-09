LIVE – Arnaldi-Garin 1-1, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del primo singolare di Italia-Cile tra Matteo Arnaldi e Cristian Garin, secondo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il sanremese, dopo la buona prestazione messa in mostra in doppio con Simone Bolelli, è chiamato a consegnare il primo punto alla nostra Nazionale. Per lui il momento di forma è ottimo. Agli US Open, infatti, si è spinto fino agli ottavi di finale, facendo il proprio ingresso per la prima volta in carriera tra i primi cinquanta giocatori del mondo.

Davanti ad Arnaldi c’è il solido cileno, di poco fuori dai primi cento ma con un passato da top venti. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, con Arnaldi che partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. La situazione è decisamente delicata per la nostra Nazionale, che non può permettersi il minimo passo falso dopo la cocente sconfitta rimediata nella giornata di mercoledì contro il Canada. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Garin pianificati come primo incontro della giornata sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

ARNALDI-GARIN 1-1

PRIMO SET – Meno impegnativo il primo turno di servizio di Garin che tiene a quindici: 1-1

PRIMO SET – E Matteo ne esce fuori anche con un po’ di fortuna da questo game d’apertura: 1-0

PRIMO SET – Nastro abbastanza fortunato pro-Italia per annullare la palla break: 40-40

PRIMO SET – Perde il controllo del dritto Matteo. C’è una palla break per il cileno: 30-40

PRIMO SET – Costretto ai vantaggi Arnaldi in questo primo game.

PRIMO SET – Si parte con Arnaldi alla battuta.

15:13 – Ora il palleggio di riscaldamento.

15:08 – E ora gli inni nazionali.

15:03 – In corso le presentazioni delle due squadre.

15:00 – Buon pomeriggio, amici di Sportace. L’Italdavis si gioca tutto quest’oggi contro il Cile. Matteo Arnaldi, al suo debutto in singolare, avrà il compito di provare a portare a casa il primo punto contro Garin.