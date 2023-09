LIVE – Musetti/Sonego-Barrios Vera/Tabilo 0-0, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del doppio di Italia-Cile tra Musetti/Sonego e Barrios Vera/Tabilo, secondo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Ogni punto può risultare decisivo ai fini della qualificazione, pertanto vincere il doppio è un imperativo per l’Italia, che continua a sperare nelle Finals di Malaga. Vietato sbagliare per i ragazzi di Volandri, sconfitti al debutto dal Canada e chiamati a riscattarsi. Il Cile ha invece esordito superando per 3-0 la Svezia ed uno di questi punti è arrivato proprio dal doppio, targato Barrios Vera/Tabilo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con le due coppie di doppio pianificate come terzo incontro della giornata sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

MUSETTI/SONEGO-BARRIOS VERA/TABILO 0-0

21.30 Amici di Sportface, buonasera e ben trovati da Bologna. C’è il doppio tra Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego, la scelta sorprendente di Volandri, e Barrios Vera/Tabilo. L’Italia deve vincere il doppio e se possibile in due set per aumentare le chance di qualificazione a Malaga.