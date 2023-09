Italia-Cile in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

L’Italia di Filippo Volandri se la vedrà contro il Cile di Nicolas Massu sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), una delle quattro sedi della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Gli azzurri si preparano ad affrontare lo scoglio più difficile del Girone A. La compagine sudamericana, infatti, può contare su due ottimi singolaristi come il bombardiere Nicolas Jarry e il solidissimo Cristian Garin. Alle loro spalle, inoltre, tre giocatori di buona esperienza come Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera e Gonzalo Lama. Questi sono reduci dal secco 3-0 rifilato alla Svezia e vogliono a tutti i costi fare il colpo grosso contro la nostra Nazionale per mettere in ghiaccio il pass per la fase finale di novembre. Servirà la migliore versione di tutti gli azzurri per venire a capo di questa sfida.

Italia e Cile scenderanno in campo venerdì 15 settembre con inizio fissato non prima delle ore 15.00. Il programma prevede come da tradizione i due singolari più il doppio. La copertura è affidata a Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.