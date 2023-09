LIVE – Sonego-Jarry, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del secondo singolare di Italia-Cile tra Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry, secondo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Canada, è vietato sbagliare per non compromettere il discorso qualificazione. Non sarà però facile contro l’insidiosa compagine sudamericana, che ha debuttato con un netto successo per 3-0 ai danni della Svezia e può contare su un Jarry in ottima forma. Pessime notizie dunque per Sonego, chiamato a riscattarsi dopo la delusione contro Galarneau e a farlo contro un giocatore che serve davvero bene e si esprime alla grande in queste condizioni di gioco. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Jarry pianificati come secondo incontro della giornata sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

SONEGO-JARRY (secondo singolare Italia-Cile)