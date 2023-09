Musetti/Sonego-Barrios Vera/Tabilo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego se la vedranno contro Tomàs Barrios Vera e Alejandro Tabilo nel doppio di Italia-Cile, secondo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Dopo aver perso solamente al tie-break del terzo set il match di doppio contro il Canada, l’Italia va a caccia di un riscatto e si affida a un duo totalmente diverso rispetto a quello di ieri, sorprendendo tutti. Guai a sottovalutare però il Cile, che pur non avendo due specialisti della categoria può comunque fare affidamento su giocatori davvero talentuosi.

SEGUI IL LIVE DI ITALIA-CILE

SEGUI IL LIVE DELLA SFIDA DI DOPPIO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

Musetti/Sonego e Barrios Vera/Tabilo scenderanno in campo oggi (venerdì 15 settembre). Si gioca sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). L’incontro è programmato come terza sfida dalle ore 15.00, al termine dei due singolari. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora tutte le partite della Nazionale attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine sarà possibile vedere gli incontri degli azzurri anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita tra le due coppie di doppio garantendo ai propri lettori una diretta testuale. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.