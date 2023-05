Juventus-Siviglia, Allegri: “Stiamo bene per fare tutto al meglio. Bremer non ci sarà”

Alla vigilia della semifinale di andata di Europa League ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha sottolineato l’importanza della partita contro il Siviglia, nel corso della quale mancherà Bremer per un affaticamento. Queste le parole di Allegri.

Sulla squadra: “Tutta la squadra sta bene, ieri abbiamo fatto un bell’allenamento. Anche domenica chi è entrato ha fatto bene, domani dovrà essere lo stesso. Serve l’atteggiamento che abbiamo avuto a Bergamo, Bologna e contro il Lecce. È difficile difendere in 3 perchè prendiamo gol dobbiamo difendere in 10 anche 11“.

Sui singoli: “Abbiamo una corazza per tutti questi mesi qui che non ci sposta nessuno. Ne siamo usciti più forti. Sul campo abbiamo sempre fatto il massimo e faremo il massimo. Uno degli obiettivi è quello di arrivare in finale di Europa League. Bremer non giocherà, ha avuto un affaticamento su un muscolo alto della costola. Tutti gli altri stanno bene, dobbiamo avere entusiasmo e voglia