Roma-Leverkusen, Mourinho: “Al di là dei risultati una stagione fantastica. Dybala? Difficile vederlo dall’inizio”

Alla vigilia della semifinale di andata fra Roma e Bayer Leverkusen, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha sottolineato quanto in questo momento la rosa sia corta e quanto, aldilà di quello che sarà della semifinale, la stagione sarà fantastica per lui. Un accenno anche all’interesse del PSG per lui.

Sulla Roma: “La squadra senza problemi può fare tutto quello che stava facendo, dunque essere seconda, terza o quarta e andare avanti in Europa League. Gli obiettivi, anche senza infortuni, sono sempre gli stessi, io dicevo ‘dipende’. Quando abbiamo problemi, non abbiamo la rosa. Quando siamo tutti al top, invece, abbiamo qualità in rosa. Non abbiamo 25 giocatori uguali. Se Smalling e Dybala si fanno male non abbiamo i sostituti. La Roma non può avere infortuni. Abbiamo anche dei limiti legati al Financial fair play, Solbakken non è in lista Uefa per questo motivo. Per esempio l’Inter ha giocato con Correa e Lukaku titolari, mentre oggi giocheranno sicuramente Lautaro e Dzeko. Io non lo posso fare. Tu devi fare una stagione perfettissima per non avere infortuni e squalifiche, ma non è possibile, non esiste. Anche quando eravamo tutti disponibili dicevo infatti che non sapevo come sarebbe andato a finire. Questa è la voce dell’esperienza non della critica. Nell’Inter si è infortunato Gosens, ha giocato Dimarco, ha finito con Darmian. Contro l’Inter io avevo in panchina Missori, Faticanti e Cherubini. Se fossimo usciti a dicembre dall’Europa League, noi saremmo stati secondi o terzi in campionato ad oggi. Se fossimo stati ottavi in campionato, avrei messo tutto sulla coppa e oggi saremmo in una situazione migliore. Siamo vittime del bene che i calciatori hanno fatto nel corso della stagione. Possiamo vincere o no, andare in finale o no. Qualcuno dirà che se non andiamo in finale non è una stagione buona, al di là dei risultati dirò ai ragazzi che è stata una stagione fantastica“.

Su Dybala: “Titolare è difficile. Non voglio dire impossibile, ma difficile. La prima cosa è sapere se possono giocare, domani mattina vediamo e decidiamo se dall’inizio o se dopo. Loro stanno facendo tutto il possibile per recuperare, noi prepariamo la partita con e senza di loro“. Sul PSG: “Se dal Psg mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me“.