Gigante femminile mercoledì Kronplatz 2023, risultati e classifica prima manche: guida Shiffrin, Bassino terza

La solita Mikaela Shiffrin è al comando del gigante femminile di mercoledì a Kronplatz 2023 dopo la prima manche sull’Erta: ecco di seguito i risultati e la classifica sulla neve italiana. L’americana con una prova praticamente senza sbavature, e con un gran finale, fa la differenza e prenota l’ennesima vittoria in questa specialità. Ma le azzurre ci sono: Marta Bassino è terza dopo aver disputato una prova perfetta fino al settore finale in cui perde tanto, quinta posizione invece per Federica Brignone che perde nella parte centrale e invece brilla dove la connazionale aveva faticato. Tutte e due possono giocarsela serenamente per il podio, le rivali sono Sara Hector che si piazza in seconda posizione e Raghnild Mowinckel che è quarta, mentre faticano tantissimo Lara Gut-Behrami, Tessa Worley e Petra Vlhova, tutte lontane oltre un secondo dalla recordwoman statunitense. Bene anche Asja Zenere che si piazza al 26esimo posto ed è in seconda manche. Di seguito ecco la top-10.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SECONDO GIGANTE KRONPLATZ

Mikaela Shiffrin (Usa) 1.00.56 Sara Hector (Swe) +0.51 Marta Bassino (Ita) +0.65 Ragnild Mowinckel (Nor) +0.72 Federica Brignone (Ita) +0.90 Tessa Worley (Fra) +1.05 Petra Vlhova (Svk) +1.22 Maria Therese Tviberg (Nor) +1.37 Paula Moltzan (Usa) +1.51 Alice Robinson (Nze) +1.54

26. Asia Zenere (Ita) +2.47 Q

36. Elisa Platino (Ita) +3.05

43. Laura Steinmair (Ita) +3.48

50. Laura Pirovano (Ita) +4.59

DNF Roberta Melesi (Ita)

DNF Karoline Pichler (Ita)