LIVE – Berrettini-Tsitsipas 6-4 1-1, semifinale United Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Tsitsipas, terzo singolare di Italia-Grecia in occasione della semifinale di United Cup 2023. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. La sfida è apertissima tra il romano e l’ellenico. Quest’ultimo si trova avanti per 2-0 negli scontri diretti (1-0 il bilancio sul cemento outdoor). Entrambi, tuttavia, stanno dimostrando una condizione invidiabile nelle loro ultime uscite. Difficile, dunque, stabilire un chiaro favorito.

Lo scontro tra Berrettini ed il numero quattro del mondo rappresenta l’ago della bilancia di questo delicato penultimo atto. Qualora il capitolino dovesse vincere, infatti, consegnerebbe il terzo e decisivo punto ai propri compagni con la conseguente qualificazione per l’ultimo atto in programma nella giornata di domenica. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Berrettini e Tsitsipas sono pianificati sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney come terzo incontro di giornata con inizio fissato non prima delle ore 07:00 italiane (le 17:00 locali).

BERRETTINI-TSITSIPAS 6-4 1-1

SECONDO SET – A zero tiene Matteo: 1-1

SECONDO SET – Gioca bene Tsitsipas i due punti successivi e vince il game: 0-1

SECONDO SET – Che punto Matteo! Clamoroso passante di dritto in corsa! 30-30 sul servizio Tsitsipas.

PRIMO SET BERRETTINI 6-4

PRIMO SET – GAME, SET BERRETTINI! Al terzo set point Matteo lo porta a casa: 6-4

PRIMO SET – Gran prima di servizio, poi sbaglia il greco: 30-30

PRIMO SET – Matteo prova il serve and volley sulla seconda, ma passa Tsitsipas: 0-30

PRIMO SET – Tsitsipas a zero si tiene in scia: 5-4

PRIMO SET – Matteo consolida il break e si porta sul 5-3

PRIMO SET – BREAK BERRETTINI! Risposa profonda e Tsitsipas non controlla il rovescio: 4-3

PRIMO SET – Passa con il rovescio Matteo! Prima palla break anche per lui: 30-40

PRIMO SET – Matteo ancora costretto al 30-30, poi trova la prima e riesce a tenere: 3-3

PRIMO SET – Tsitsipas per ora molto solido in battuta in questo inizio: 2-3

PRIMO SET – Berrettini tiene la battuta annullando una pericolosa palla break: 2-2

PRIMO SET – Picchia con il dritto l’azzurro: 40-40

PRIMO SET – Attenzione, Matteo da 30-0 commette diversi errori ed ora offre la prima palla break: 30-40

PRIMO SET – Tsitsipas a zero, senza alcun patema: 1-2

PRIMO SET – Fa lo stesso anche Berrettini. Game a trenta: 1-1

PRIMO SET – Tsitsipas tiene a trenta il primo turno di battuta: 0-1

07:00 – Inni nazionali, poi il palleggio di riscaldamento.

07:00 – Buongiorno, amici di Sportface. A Sydney Matteo Berrettini prova a chiudere i conti e trascinare l’Italia in finale di United Cup.