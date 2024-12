La diretta testuale live della sprint femminile 7.5km di Kontiolahti, prima tappa valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo lo spettacolo della sprint maschile, tocca alle donne cimentarsi nella distanza più breve. La francese Lou Jeanmonnot proverà a bissare il successo della short individual per consolidare il pettorale giallo, ma la concorrenza non starà certo a guardare. Va invece a caccia di riscatto l’altoatesina Dorothea Wierer, che vuole ritrovare buone sensazioni al tiro dopo i tanti errori dell’individuale. A rappresentare l’Italia ci saranno anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola e Michela Carrara. Chi trionferà? L’appuntamento è per le ore 17.10 italiane di sabato 7 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sprint femminile 7.5km di Kontiolahti 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

18:20 – Tutto confermato. Wierer e Comola qualificate alla mass start di domani.

18:12 – Al momento Wierer 11esima, Carrara 21esima, Auchentaller 24esima e Comola 35esima. E le cose non dovrebbero cambiare.

18:05 – Mancano ancora diverse atlete di secondo piano, ma possiamo dire che il podio è DAVIDOVA, E.OEBERG, MINKKINEN.

18:05 – Andersson toglie la top-10 a Dorothea Wierer: settima la svedese.

18:03 – Carrara chiude in 20esima posizione provvisoria.

18:00 – Haecki-Gross in ottava piazza, quindi Wierer scende in decima posizione.

17:57 – Preuss dietro Minkkinen di un decimo! La finlandese sogna il podio.

17:56 – Eliva Oeberg si è messa alle spalle i due errori al poligono e vola nel finale, adando a piazzarsi dietroa Davidova: secondo posto per la svedese.

17:55 – Un ottimo secondo giro, intanto, per Carrara.

17:55 – Tannheimer splendida: la giovanissima tedesca è terza dietro Davidova e Minkkinen. H. Oeberg è dietro Wierer invece.

17:55 – Tannheimer splendida: la giovanissima tedesca è terza dietro Davidova e Minkkinen. H. Oeberg è dietro Wierer invece.

17:53 – Braisaz-Bouchet arriva alle spalle di Dorothea Wierer: è sesta.

17:52 – Tannheimer, classe ’05, pronta a stupire. Zero errori per lei, sarà in top-10 probabilmente.

17:51 – Sbaglia anche la tedesca con un errore.

17:50 – Due errori per Eliva Oeberg! E attenzione ora alla Preuss.

17:48 – Doro Wierer al traguardo con 33″ di ritardo da Davidova, è al momento quinta.

17:47 – Molto male sia Braisaz-Bouchet che Simon! Brutta giornata per le francesi.

17:44 – Buon inizio per Eliva Oeberg. Intanto Jeanmonnot fa due errori al secondo poligono e butta via la gara.

17:43 – Davidova si prende la prima posizione al traguardo provvisoria: 20:39.7

17:43 – Auchentaller chiude la sua gara a 31″ di distanza da Hauser.

17:42 – Che peccato, Doro sbaglia proprio l’ultimo tiro della sua gara!

17:41 – Secondo poligono per Dorothea Wierer.

17:40 – Buon primo giro per Jeanmonnot e Tandrevold, sui tempi di Wierer.

17:38 – Haiser riesce ad arrivare al traguardo davantia Michelon per 2″.

17:37 – Auchentaller con zero errori anche al secondo poligono.

17:34- Zero per Dorothea Wierer! Dopo il primo poligono è sui tempi di Halvarsson, Michelon e Davidova.

17:34 – Arrivano le prime atlete al traguardo. Gasparin chiude in 21:32.3

17:33 – Zero errori al primo poligono anche per Comola, fa leggermente meglio di Auchentaller.

17:30 – Michelon con un errore al secondo poligono, mentre Hauser non sbaglia e va in testa.

17:28 – Auchentaller con zero errori al poligono, ma piuttosto lenta sugli sci.

17:26 – Partita anche Samuela Comola, la seconda delle quattro azzurre.

17:24 – Halvarsson in testa dopo il primo poligono. Che brava la giovane svedese.

17:22 – Michelon la più veloce sul tracciato e anche con zero errori al poligono.

17:21 – Primo poligono senza errori per Gasparin, Kryvonos e Bouvard intanto.

17:20 – Al primo intermedio Michelon la più veloce. Intanto parte Hannah Auchentaller.

17:15 – Le prime ad essere partite stanno arrivando al primo dei due poligoni odierni.

17:13 – Prtono Hauser e Michelon.

17:10 – Partono le prime protagoniste. La prima azzurra sarà Auchentaller alle 17.20. Poco dopo Wierer e Comola. Infine toccherà a Carrara.

17:05 – Buonasera, amici di Sportface. Tra pochi minuti via alla prima sprint stagionale per quanto concerne il biathlon femminile. Si parte alle 17:10 con Kryvonos (pettorale n°1)!