I risultati con l’ordine di arrivo e la classifica della sprint femminile di Kontiolahti, tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. A trionfare è Marketa Davidova, che riesce a sfruttare un paio di errori di troppo al tiro di Elvira Oeberg e si piazza sul gradino più alto del podio proprio davanti alla campionessa svedese, che vola sugli sci ma incappa in un pessimo secondo poligono. Straordinario e meritato il primo podio della carriera in Coppa del Mondo per la finlandese Minkkinen, che per un decimo riesce a piazzarsi davanti alla teesca Preuss. Gran bella gara della giovanissima tedesca Tannheimer, che chiude in sesta piazza.

Buona prestazione anche per Dorothea Wierer, anche con qualche rimpianto: l’azzurra sbaglia l’ultimo tiro della sua gara e nel finale perde poi qualcosina, ma riesce comunque a ottenere un discreto piazzamento alle porte della top-10. Tra le prime 25 Michela Carrara e Hannah Auchentaller, mentre finisce più indietro Samuela Comola. Quest’ultima, insieme a Wierer, sarà al via nella mass start di domani.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO