La classifica femminile di Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon aggiornata dopo la sprint di Kontiolahti. Di seguito, la classifica generale aggiornata. Va in tesa Elvira Oeberg, che raggiunge quota 140 punti superando tutte con il suo secondo posto. Dietro di lei Jeanmonnot, Preuss, Davidova. Primi punti in classifica per Wierer, Auchentaller e Carrara.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO SPRINT KONTIOLAHTI

1. Elvira Oeberg (SWE) 140 punti

2. Lou Jeanmonnot (FRA) 114

3. Franziska Preuss (GER) 50

4. Marketa Davidova (CZE) 101

5. Suvi Minkkinen (FIN) 96

6. Ella Halvarsson (SWE) 92

7. Lisa Theresa Hauser (AUT) 82

8. Oceane Michelon (FRA) 72

9. Sara Andersson (SWE) 70

10. Jeanne Richard (FRA) 59

20. Samuela Comola (ITA) 33

22. Dorothea Wierer (ITA) 30

37. Michela Carrara (ITA) 19

42. Hannah Auchentaller (ITA) 16