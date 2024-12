Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, match della quindicesima giornata della Serie A 2024/2025 in programma domani alle 12:30 al “Franchi”. Si chiude una settimana molto difficile per i viola, dopo quanto accaduto a Edoardo Bove e l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli ai rigori. “La cosa importante è che Bove sta bene, è tra noi e fa il tifo per noi. Vogliamo riscattare la sconfitta in Coppa sapendo che affrontiamo una squadra in salute come il Cagliari – spiega Palladino – Hanno fatto una partita di alto livello con il Milan e hanno vinto a Verona. Stanno bene, hanno gamba e sanno giocare in transizione. Noi però abbiamo lavorato bene e siamo pronti e carichi, c’è fame di tornare alla vittoria.”

Il tecnico dei gigliati sottolinea anche la profondità della sua rosa: “La squadra è stata costruita per far fronte a tanti impegni tra coppa e campionato, sono contento perchè abbiamo recuperato Gudmundsson che ha lavorato bene. Richardson a sua volta si è allenato bene, l’unico assente sarà Pongracic per una botta al ginocchio.” Un pensiero infine anche ai tifosi viola: “Sono fantastici, ci sono vicini ovunque perchè amano la maglia e i nostri colori. Siamo parte di una grande famiglia e ce lo fanno sentire, stiamo davvero bene insieme. E’ come se fossero nostri fratelli.”