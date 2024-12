“Il Bentegodi spinge sempre la squadra con un pubblico numeroso , troveremo un ambiente caldo. Ragioniamo sulla squadra che andiamo ad affrontare, dobbiamo essere pronti sia sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto mentale per far di tutto affinché si porti a casa un risultato positivo, sapendo che è uno scontro diretto molto importante”. Così Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, presenta la sfida contro l’Hellas Verona. “Hanno preso tanti gol da Inter e Atalanta, poi non sono per me la peggior difesa. Ma è anche vero che ha vinto due partite in casa contro Roma e Napoli, è uno stadio che fa sentire il proprio calore. Quando affrontiamo queste partite il margine di errore deve essere minimo se non nullo. Dobbiamo essere bravi noi a cercare di farli rimanere nelle difficoltà, guai a pensare che sia un impegno semplice basandosi sullo e soltanto sui numeri”.