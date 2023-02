LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: super-G maschile (DIRETTA)

La diretta testuale del super-G maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata maschile, gara vinta da Alexis Pinturault. Saranno quattro gli azzurri al via: Mattia Casse, Dominik Paris, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Grazie per averci seguito, buona serata!

RISULTATI E CLASSIFICA

12.36 – Innerhofer parte bene, ma si perde nella seconda parte e chiude 18°.

12.34 – Christof Innerhofer al cancelletto di partenza. Dai!

12.32 – Gara complicata per Bosca, 20° a +1.74

12.29 – Fuori dalla Top 20 sia Jocher che Ganong. Ora è il momento di Guglielmo Bosca!

12.27 – Out lo sloveno Cater. A breve toccherà agli ultimi due azzurri, Bosca e Innerhofer.

12.23 – Scendono due canadesi di fila: Seger chiude nono, mentre Thompson salta una porta ed è fuori.

12.19 – Salvo clamorose sorprese, il podio è ormai definito: oro Crawford, argento Kilde e bronzo Pinturault.

12.18 – Errore di McGrath, che va fuori.

12.16 – Marco Schwarz si divora il podio proprio nel finale. Nonostante due terzi di gara ottimi, chiude sesto a 59 centesimi dalla vetta.

12.14 – Riesce a entrare nei 10 invece il canadese Read, nono a soli 12 centesimi dal quinto posto di Haaser.

12.12 – Neppure Cochran-Siegle dà mai l’impressione di poter ambire alla zona medaglie.

12.10 – Fuori dai primi 10 anche l’austriaco Babinsky.

12.08 – Niente da fare per Hemetsberger, undicesimo alle spalle di Casse.

12.06 – Niente male la gara di Sejersted, che irrompe in Top 10 al sesto posto.

12.02 – Caviezel perde il controllo degli sci ed è fuori.

12.01 – Entra in Top 5 l’austriaco Haaser, protagonista di una prova più che positiva.

11.59 – Fatica l’austriaco Kriechmayr, settimo e lontano dal podio.

11.56 – Buona gara del tedesco Sander, sesto a 2 centesimi da Meillard.

11.54 – Oltre un secondo e mezzo di ritardo per Rogentin, solo settimo.

11.52 – Miracolo Crawford! Il canadese si supera negli ultimi settori ed è davanti per un solo centesimo. Odermatt fuori dal podio!

11.49 – Kilde sale in cattedra e balza al comando con un vantaggio di 25 centesimi. Gara da applausi per il norvegese.

11.46 – Incredibile Pinturault! Luce verde per 11 centesimi.

11.44 – Il grande favorito Odermatt non tradisce ed è davanti. Per ora è uno-due Svizzera, ma basteranno questi 28 centesimi di vantaggio?

11.40 – Noooooooooooooo. Caduta di Dominik Paris, che inforca ed è fuori. Che peccato!

11.39 – Distacco simile per il connazionale Allegre, terzo a 96 centesimi.

11.37 – Un secondo di ritardo dalla vetta per il francese Giezendanner.

11.35 – Buona prova di Casse, secondo per 45 centesimi.

11.34 – Tocca a Mattia Casse. Forza!

11.33 – Loic Meillard si porta al comando, precedendo Baumann di 1’23”.

11.31 – 1:09.10 per Baumann, sceso con il pettorale numero 1.

11.30 – Si parte, buon divertimento!

11.20 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del super-G maschile dei Mondiali di Courchevel/Meribel. A breve si comincia!