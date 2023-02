Milan-Torino, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, dopo gli ultimi risultati estremamente deludenti, si prepara a una nuova sfida contro il Torino nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I campioni d’Italia in carica vanno a caccia di una vittoria che manca da oltre un mese in modo tale da scacciare la crisi e restare aggrappati alla zona Champions League. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 9 febbraio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA CONFERENZA LIVE