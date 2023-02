Nuoto, Mondiali 2025 assegnati a Singapore

Sarà Singapore ad ospitare i Campionati Mondiali di nuoto del 2025, in un evento che riunirà nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico, nuoto in acque libere e tuffi dall’alto. “World Aquatics – ha dichiarato il presidente di World Aquatics Husain Al-Musallam – non potrebbe essere più felice di sapere che l’hosting del nostro evento principale per il 2025 è in ottime mani. Singapore ha tutto ciò che speriamo di condividere con i nostri atleti: strutture di livello mondiale, comprovata esperienza nell’ospitare eventi di altissima qualità e un approccio completo agli sport acquatici che va dal livello d’élite alla comunità. Con un trio di campionati mondiali di nuoto consecutivi in Asia, dopo Fukuoka quest’anno e Doha nel 2024, il continente sta dimostrando un impegno e una capacità eccezionali quando si tratta di accogliere i migliori atleti acquatici del mondo”. Le sedi della competizione includono il Singapore Sports Hub, un complesso di livello mondiale che comprende il National Stadium, il Singapore Indoor Stadium e l’OCBC Aquatic Centre.