LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: gigante femminile (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Saranno quattro le azzurre al via: Marta Bassino sarà la prima a partire con il pettorale numero 6, seguita da Federica Brignone con il 7. Al via anche Asia Zenere con il numero 28 e Beatrice Sola con il numero 45. Appuntamento a partire dalle ore 1o con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

