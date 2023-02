Mondiali Courchevel/Méribel 2023, gigante femminile: straordinario argento per Brignone, si arrende solo alla Shiffrin

È finalmente arrivato il momento anche di Mikaela Shiffrin ai Mondiali di Courchevel/Méribel, dove conquista la medaglia d’oro in gigante. La campionessa nativa del Colorado però ha dovuto dare tutto nella seconda manche per stare davanti una straordinaria Federica Brignone, che fino alle ultime porte ha sperato nel secondo trionfo di questa rassegna iridata. La leader di Coppa del Mondo ha rischiato tanto nel tratto finale, rischiando di compromettere la sua vittoria come già accaduto nella combinata nordica che ha aperto la manifestazione. Invece al traguardo sono 12 i centesimi di vantaggio sulla sciatrice lombarda, che va a prendersi un comunque splendido argento per la sua seconda medaglia in questi primi dieci giorni di gare. Sul terzo gradino del podio ci sale la norvegese Mowinckel, distaccata di soli ventidue centesimi dalla testa, a dimostrazione dell’equilibrio che ha contraddistinto questa prova. Fuori nel tratto centrale la beniamina di casa Tessa Worley, che dopo il secondo tempo della prima manche ha visto spezzarsi il sogno di una medaglia davanti suoi tifosi.

Chiude in quinta piazza Marta Bassino, protagonista del terzo tempo di manche che le ha permesso di guadagnare ben otto posizione rispetto alla prima prova della giornata. Un risultato che senza dubbio potrebbe far aumentare il rammarico per quell’errore di stamattina, che difatti ha compromesso le sue chances di medaglia. Perde un paio di posizioni invece Asja Zenere.

1. M. Shiffrin (USA) 2:07.13

2. F. Brignone (ITA) +0.12

3. R. Mowinckel (NOR) +0.22

4. L. Gut-Behrami (SUI) +0.31

5. M. Bassino (ITA) +0.80

6. M. Holtmann (NOR) +0.92

7. P. Vlhova (SVK) +0.93

8. T. Stjernesund (NOR) +1.26

9. C. Frasse Sombet (FRA) +1.32

10. M. Gasienica-Daniel (POL) + 1.39

22. A. Zenere (ITA) +2.66