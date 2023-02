Start list gigante femminile Mondiali Courchevel/Meribel 2023: italiane in gara e pettorali

La start list, con i pettorali e le italiane in gara, del gigante femminile ai Mondiali di Courchevel/Meribel 2023. Saranno quattro le azzurre al via: Marta Bassino sarà la prima a partire con il pettorale numero 6, seguita da Federica Brignone con il 7. Al via anche Asia Zenere con il numero 28 e Beatrice Sola con il numero 45. Di seguito la start list.

START LIST GIGANTE FEMMINILE MONDIALI COURCHEVEL/MERIBEL 2023