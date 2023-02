Mondiali sci alpino, slalom gigante femminile: Shiffrin guida prima manche, Brignone terza

Mikaela Shiffrin guida la prima manche dello slalom gigante dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel. Sulla pista francese la statunitense fa la differenza e si piazza davanti a tutte fermando il cronometro in 1:02.54 e precedendo di soli dodici centesimi una rediviva Tessa Worley, a caccia di una medaglia in patria. Al terzo posto una solida Federica Brignone: la valdostana paga solamente 31 centesimi da Shiffrin e nella seconda manche, che partirà alle 13:30, si giocherà tutte le sue chances di podio.

Niente da fare invece per Marta Bassino che nella parte iniziale aveva condotto una grande gara salvo poi sbagliare in maniera grossolana e chiudere tredicesimo a +1:46 dalla Shiffrin. In ogni caso Marta è qualificata alla seconda manche e proverà a guadagnare più posizioni possibili anche se non sarà facile visto che comunque partirà nella seconda del gruppo. Saranno sessanta le atlete al via nella seconda manche con questo ordine: dalla trentesima alla prima e poi dalla trentunesima alla sessantesima. Discreta prova per Asja Zenere che al momento è ventesima con un distacco di +2:13. Più attardata invece Beatrice Sola a quasi quattro secondi dalla vetta della classifica.

Per quanto riguarda la zona medaglie occhio a Lara Gut-Behrami che ha ampiamente dimostrato di fare delle seconde manche da urlo. Da non sottovalutare anche il duo norvegese formato da Ragnhild Mowinckel e Mina Fuerst-Holtmann che hanno chiuso rispettivamente quinta e sesta la prima manche. Più indietro Petra Vlhova: la slovacca è nona ad un secondo da Shiffrin ed ha bisogno di un vero e proprio numero per tornare in lizza per il podio. Appuntamento dunque alle 13:30 con l’Italia che punta alle medaglie.

Mikaela Shiffrin (USA) 1:02.54 Tessa Worley (FRA) 1:02.66 Federica Brignone (ITA) 1:02.85 Lara Gut-Behrami (SUI) 1:03.18 Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:03.25 Mina Fuerst Holtmann (NOR) 1:03.36 Sara Hector (SWE) 1:03.50 Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:03.53 Petra Vlhova (SVK) 1:03.54 Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:03.78 Ana Bucik (SLO) 1:03.93 Camille Rast (SUI) 1:03.95 Marta Bassino (ITA) 1:04.00

20.Asja Zenere (ITA) 1:04.69

37.Beatrice Sola (ITA) 1:06.29