LIVE – Scherma, Mondiali Milano 2023: semifinali e finali spada femminile in DIRETTA

La diretta scritta delle semifinali e finali della spada femminile a squadre ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Milano. L’Italia continua a sognare altre medaglie e lo fa grazie al quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio che si sono conquistate un posto tra le migliori quattro formazioni della manifestazione iridata. Sportface vi racconterà gli assalti decisivi per il podio in tempo reale, con tutti gli aggiornamenti live che non vi faranno mancare nulla di questo importante appuntamento.

12.26 – A segno Santuccio! 30-29 in favore dell’Italia

12.22 – 27-27 al termine dell’ultimo assalto di Navarria, adesso Santuccio chiude la sua semifinale contro Favre!

12.20 – Navarria a segno in corpo a corpo! Italia avanti 26-25, semifinale tiratissima! Meno di un minuto al termine del terzultimo assalto

12.19 – Navarria si porta anche in vantaggio, ma Brunner pareggia sul 24-24!

12.16 – Dopo sei dei nove assalti previsti, la Svizzera è avanti 22-21

12.14 – Favre a segno praticamente da terra, oggi svizzere davvero in stato di grazia ma Santuccio risponde subito! 21-20

12.14 – Colpo doppio, 20-19

12.11 – Santuccio a segno, si fa sentire anche il pubblico di Milano: 19-18

12.09 – Fiamingo accorcia, ma Brunner risponde: 19-17

12.06 – Ancora Svizzera, con Brunner opposta a Fiamingo: 18-15

12.03 – Navarria accorcia, 16-14

12.01 – Il primo vero allungo è delle elvetiche, 14-11

12.00 – Svizzera avanti 12-10 dopo la prima tornata, in pedana ora Mara Navarria contro Aurore Favre

11.58 – Brunner a segno, 10-9. Grande equilibrio finora in questa semifinale

11.55 – Siamo sulla situazione di parità, 8-8 dopo i primi due assalti. Adesso in pedana Alberta Santuccio contro Pauline Brunner

11.53 – Navarria ci prova, ma Favre risponde colpo su colpo: 8-7 Svizzera

11.51 – Si riparte con Mara Navarria, opposto all’altra sorella Favre

11.50 – Termina il primo assalto, Svizzera avanti 4-3. La nazionale elvetica è la sorpresa di oggi, le azzurre dovranno adattarsi ad avversarie non usuali

11.48 – Due colpi doppi in partenza, 2-2

11.46 – Inizia la semifinale! In pedana Rossella Fiamingo contro una delle sorelle Favre

11.43 – Niente da fare per gli sciabolatori, che cedono 45-43 alla Francia nei quarti. Adesso è tutto pronto per la semifinale della spada femminile

11.38 – Qualche ulteriore minuto di attesa per far concludere il tiratissimo quarto di finale della sciabola maschile tra Italia e Francia

11.28 – Buongiorno ai lettori di Sportface, tra pochi minuti l’Italia in pedana contro la Svizzera per un posto in finale!