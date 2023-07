Scherma, Mondiali Milano 2023: argento per le azzurre della spada femminile, oro alla Polonia

La squadra italiana di spada femminile conquista la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 di scherma in corso di svolgimento a Milano. La formazione composta da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola si arrende in finale alla Polonia mediante il punteggio di 32-28 e deve accontentarsi del secondo gradino del podio, che resta comunque un grandioso risultato in questa competizione. Medaglia d’oro, dunque, per le polacche che sono sul tetto del mondo.

Avvio di match molto equilibrato tra Rossella Fiamingo ed Ewa Trzebinska, che ricevono due cartellini gialli per passività, incamerando un punto per parte. Le due sfidanti, dunque, mettono a referto un attacco a testa e chiudono il primo assalto sul 2-2. Sale in pedana il bronzo individuale Mara Navarria, che piazza un primo importante allungo su Swatowska-Wenglarcz con un 8-5. Il primo giro termina con l’argento individuale Alberta Santuccio, che non va oltre il 2-2 contro Renata Knapik-Miazga.

Nel quarto assalto è ancora Navarria a permettere all’Italia di fare un ulteriore piccolo passo in avanti, superando Trzebinska sul 14-10. Fiamingo torna in pedana per affrontare Knapik-Miazga, la quale rifila alla siciliana un parziale di 4-1, riportando la sua squadra ad una sola lunghezza dalle azzurre (15-14). Santuccio sembra in grado di allungare, ma nel finale del sesto round viene rimontata da Swatowska-Wenglarcz e la distanza resta invariata (19-18).

La donna in più dell’Italia si conferma essere Mara Navarria che, anche nel suo terzo ed ultimo match, regola anche Knapik-Miazga mettendo tre stoccate di distanza tre le due Nazionali con un 23-20. Santuccio perde il suo assalto contro Trzebinska per 2-3, ma riesce comunque a difendere il vantaggio con lo score che si attesta sul 25-23. Nell’ultima sfida Rossella Fiamingo non riesce a tenere alta la bandiera tricolore, poiché Swatowska-Wenglarcz rimonta e regala la medaglia d’oro alla Polonia con lo score di 32-28.