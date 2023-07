Roma: il 2 agosto test amichevole contro il Farense

Mercoledì 2 agosto alle 20.45 italiane, la Roma affronterà l’SC Farense, club della massima serie portoghese, all’Estadio Sao Luis di Faro. Sarà l’ultimo impegno dei giallorossi nel ritiro in Algarve, dopo il pareggio per 1-1 con il Braga e la sfida con l’Estrela Amadora, in calendario domani alle 21. Al termine della sfida con l’SC Farense, la Roma farà ritorno nella Capitale per preparare l’esordio in campionato contro la Salernitana.