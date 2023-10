LIVE – Ryder Cup 2023, terza giornata: risultati e aggiornamenti domenica 1 ottobre DIRETTA

Tutto pronto per la terza e ultima giornata della Ryder Cup 2023. A Roma, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, cresce l’attesa per il verdetto finale. Dopo le prime due giornate, il Team Europe è avanti 10 ½-5 ½, ma tutto può ancora accadere. Nella giornata di domenica 1° ottobre si parte alle ore 11:35 con partite singole in cui tutti e 12 golfisti di ogni team affronteranno un avversario. In tutti i match si applicano le stesse regole di punteggio delle foursomes e fourballs. Ricordiamo che a trionfare sarà il primo team capace di raggiungere 14.5 punti. Qualora la sfida terminasse 14-14, il trofeo rimarrebbe agli Stati Uniti. Segui la diretta scritta e gli aggiornamenti su Sportface.it.

RYDER CUP 2023, IL PROGRAMMA: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING

REGOLAMENTO E FORMAT: COME FUNZIONA IL PUNTEGGIO

I GIOCATORI IN CAMPO PER EUROPA E STATI UNITI

L’ALBO D’ORO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

EUROPA – USA 10½ – 5½

PROGRAMMA E ORARI DI DOMENICA 1 OTTOBRE

Match 1, 11:35: Scottie Scheffler (USA) vs. Jon Rahm (EUR)

Match 2, 11:47: Collin Morikawa (USA) vs. Viktor Hovland (EUR)

Match 3, 11:59: Patrick Cantlay (USA) vs. Justin Rose (EUR)

Match 4, 12:11: Sam Burns (USA) vs. Rory McIlroy (EUR)

Match 5, 12:23: Max Homa (USA) vs. Matt Fitzpatrick (EUR)

Match 6, 12:35: Brian Harman (USA) vs. Tyrrell Hatton (EUR)

Match 7, 12:47: Brooks Koepka (USA) vs. Ludvig Aberg (EUR)

Match 8, 12:59: Justin Thomas (USA) vs. Sepp Straka (EUR)

Match 9, 13:11: Xander Schauffele (USA) vs. Nicolai Hojgaard (EUR)

Match 10, 13:23: Jordan Spieth (USA) vs. Shane Lowry (EUR)

Match 11, 13:35: Rickie Fowler (USA) vs. Tommy Fleetwood (EUR)

Match 12, 13:47: Wyndham Clark (USA) vs. Robert MacIntyre (EUR)

11:30 – Benvenuti! Ultimi preparativi in corso. Poi si partirà con il primo individuale. Si parte subito forte: Rahm contro Scheffler. Sfida tra l’ex e l’attuale numero 1 del mondo