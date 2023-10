Atp Astana 2023, Medjedovic sorprende Lehecka. Ofner si aggiudica il derby contro Thiem

Tabellone allineato alle semifinali nell’ATP di Astana, dove termina la corsa della prima testa di serie del torneo. Non esattamente una sorpresa, perché Sebastian Korda sembra essere tornato in buona forma e lo dimostra eliminando il primo favorito della competizione Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. In semifinale sfiderà ora la sorpresa Medjedovic, che partito con una wild card infila una bella vittoria dopo l’altra e supera anche Jiri Lehecka per 6-3 6-4. Il serbo ha un talento enorme e seppur più lentamente rispetto ai fenomeni Alcaraz e Rune è pronto ad esplodere anche lui.

Nella parte bassa Adrian Mannarino batte 6-1 7-6(6) Rodionov e si dimostra ancora una volta molto competitivo in questi tornei 250 sul veloce. Domani contenderà un posto in finale a Sebastian Ofner, il quale si è aggiudicato il derby contro Thiem in rimonta. Ancora un’occasione che sfuma per l’ex vincitore degli US Open, arresosi per 6-2 al terzo.