La gara tra Spal e Lucchese, valevole per il girone B del campionato di Serie C 2023/2024 e sospesa lo scorso 23 settembre sul risultato di 1-2 all’11° del secondo tempo per impraticabilità di campo, verrà recuperata nella giornata di mercoledì 11 ottobre alle ore 16:15. A comunicarlo ufficialmente è stato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani.