La diretta testuale live della mass start maschile di Le Grand Bornard, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Imprendibile Johannes Boe nelle prime due gare nella località francese: dopo il secondo posto nella sprint, il fuoriclasse norvegese ha infatti vinto per dispersione nell’inseguimento di ieri, e parte largamente favorito anche nella mass start. A cercare di impedire un nuovo assolo “Le Grand Boe”, ci proveranno i padroni di casa transalpini, con Eric Perrot ed Emilien Jacquelin molto pimpanti ieri ed entrambi a podio. Qualche difficoltà al tiro invece per lo svedese Sebastian Samuelsson e il norvegese Sturla Holm Laegreid, che dovranno dunque aggiustare le percentuali al poligono per poter dire la loro.

Per quanto riguarda gli azzurri, Tommaso Giacomel proverà a giocarsi le sue carte, ma anche lui sta soffrendo finora le cattive percentuali al tiro. Presente anche Lukas Hofer. L’appuntamento è per le ore 12.30 di domenica 22 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della mass start maschile di biathlon di Le Grand Bornard 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

