Vince sempre Boe. E se non è Johannes, allora è Tarjei. Il fine settimana di Coppa del Mondo maschile di biathlon ad Annecy Le Grand Bornand si chiude con il maggiore dei due fratelli che si aggiudica la mass start fermando il cronometro a 37:20.8 e ottenendo il primo successo stagionale in una gara dominata dai norvegesi con un unico intruso. Si tratta del tedesco Danilo Riethmueller, che è colui che sbaglia di meno al tiro e nei chilometri finali si difende bene sugli sci dall’assalto degli inseguitori, arrivando così in seconda posizione in mezzo a un’infinità di rappresentanti della squadra norvegese. In terza posizione c’è Johannes Boe, che al traguardo abbraccia il fratello, poi Laegreid, Uldal e Soerum. A chiudere la top-10 gli altri due tedeschi Nawrath, Kuehn, poi il francese Claude e lo svedese Samuelsson.

Decisamente una gara complicata per i padroni di casa, con il solo Claude tra i primi 10. Perrot riesce a chiudere undicesimo, mentre Jacquelin è sedicesimo e Fillojn-Maillet diciottesimo. Sempre troppi errori al tiro, invece, per il nostro Tommaso Giacomel, che è stato in grado di chiudere al 14° posto nonostante ben cinque bersagli mancati. Nelle retrovie l’altro azzurro che si era qualificato per la mass start, ovvero Lukas Hofer, 27° al traguardo.

LA CRONACA DELLA GARA

I 30 sgomitano nel corso del giro d’apertura, ma restano compatti fino al primo poligono, dove sono i francesi a incappare in una sessione complicata in piedi. Un errore per Jacquelin e Perrot, addirittura due per Fillon Maillet e Claude, con il pubblico di casa che accusa il colpo. Un errore anche per i nostri Giacomel e Hofer, che sono insieme attorno alla ventesima posizione.

Prova a fare la differenza il gruppetto di norvegesi guidato da Johannes Boe, ma l’allungo non riesce e al secondo poligono il leader della classifica generale commette il suo primo errore, scivolando a circa mezzo minuto dalla vetta. In testa a metà gara c’è il fratello Tarjei con i connazionali Soerum, Laegreid e Uldal. Ancora un errore sia per Giacomel che per Hofer, i quali proseguono la loro gara nella zona centrale del gruppo.

I quattro davanti sugli sci provano un altro allungo e questa volta riesce, ma al terzo poligono il solo Tarjei Boe prosegue nella sua gara fin qui perfetta. Il maggiore dei due fratelli esce dal penultimo giro con 17″ di vantaggio su Soerum e 20″ su Laegreid, mentre Johannes è in sesta posizione a 34″ dopo un altro errore al tiro. Recupera posizioni il nostro Giacomel, che prova ad avvicinare la top-10, mentre Lukas Hofer è nelle retrovie, ma in buona compagnia: Fillon Maillet, Jacqueli, Ponsiluoma e Guigonnat sono tutti in difficoltà.

Nell’ultima sessione di tiro tra i primi è il solo Riethmueller a non sbagliare, uscendo in seconda posizione dietro a Tarjei Boe. Il tedesco negli ultimi chilometri prova a rovinare la festa e il podio tutto norvegese e ci riesce, non permettendo così la doppietta ai due Boe. Johannes deve accontentarsi della terza piazza ma comunque guadagna altri punti importanti nella generale sugli avversari. Ci sono ben sei norvegesi nelle prime sette posizioni, ma il tedesco è sul podio. Giacomel chiude 14°, mentre Hofer è 27°.

ORDINE DI ARRIVO

1. T. Boe (NOR) 37:20.8

2. D. Riethmueller (GER) +4.0

3. J.T. Boe (NOR) +9.7

4. S. H. Laegreid (NOR) +10.9

5. M. Uldal (NOR) +17.1

6. V. Soerum (NOR) +17.2

7. P. Nawrath (GER) +36.3

8. J. Kuehn (GER) +36.9

9. F. Claude (FRA) +37.0

10. S. Samuelsson (SWE) +43.1

14. T. Giacomel (ITA) +1:29.5

27. L. Hofer (ITA) +2:51.4

CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

Johannes Thingnes Boe (NOR) 569 Sturla Holm Laegreid (NOR) 454 Emilien Jacquelin (FRA) 373 Eric Perrot (FRA) 368 Sebastian Samuelsson (SVE) 354 Vebjoern Soerum (NOR) 310 Philipp Nawrath (GER) 292 Fabien Claude (FRA) 260 Martin Uldal (NOR) 261 Quentin Fillon Maillet (FRA) 233

13. Tommaso Giacomel (ITA) 218

24. Lukas Hofer (ITA) 126

35. Didier Bionaz (ITA) 62

59. Daniele Cappellari (ITA) 8