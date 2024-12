La diretta testuale live del Super-G di Sankt Moritz, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Si replica sulle nevi svizzere con un altro supergigante dopo quello di ieri, vinto dall’austriaca Cornelia Huetter davanti a Lara Gut. Ancora sul podio Sofia Goggia, questa volta sul terzo gradino dopo il secondo posto nella discesa di Beaver Creek e la vittoria nel Super-G sempre sulla Birds of Prey. Bene anche le altre azzurre, con Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano rispettivamente quarta, quinta e sesta e dunque in cerca di conferme quest’oggi.

Attesa anche per Lindsey Vonn, al rientro in Coppa del Mondo a 40 anni e dopo cinque di assenza, che ieri ha stupito tutti con un grande quattordicesimo posto: la fuoriclasse del Minnesota cerca conferme e punta alla top10. L’appuntamento è alle ore 11.00 di domenica 22 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del secondo Super-G di Sankt Moritz 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

LE CLASSIFICHE DELLA COPPA DEL MONDO 2024/25 DI SCI ALPINO

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5