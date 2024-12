A pochi giorni dall’addio alla ginnastica ritmica di Alessia Maurelli, capitana delle Farfalle, un’altra atleta ha annunciato il ritiro dall’agonismo. Si tratta di Agnese Duranti, che tramite un post sui social ha condiviso con fan e appassionati la sua decisione di lasciare lo sport. Classe 2000, è stata protagonista della squadra azzurra che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, la seconda consecutiva dopo quella di Tokyo 2020.

Chi è Agnese Duranti

Classe 2000 di Spoleto, ha iniziato con la ginnastica ritmica quando aveva 9 anni, scalando rapidamente le gerarchie. Presente in tutte le squadre giovanili azzurre, con il privilegio di essere anche la capitana a livello juniores, si è aggregata alla Nazionale Senior nel 2017. Ha fatto parte della spedizione parigina insieme ad Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris

La lunga lettera su Instagram

Oggi vorrei raccontare questa storia d’amore, la mia, con colei che per me è stata tutta la mia vita da quando ne ho ricordo.

La notte prima della mia seconda finale olimpica mi scrissi queste parole: “Quando varcherai per l’ultima volta quella pedana e lo farai consapevolmente, ricordati la prima volta, il primo passo, e ti sentirai come quel giorno, gambe che tremano, cuore a mille, voglia di vivere e di vincere. E poi ripercorrendo passo dopo passo ti renderai conto di quante pedane in 15 anni meravigliosi hai calcato, quelle dei sogni, quelle delle sconfitte, ma sempre col sorriso.”

La costante della mia vita, il sorriso.

La prima volta che ho incontrato la ginnastica non avevo idea che sarebbe diventata la ragione della mia felicità, la mia maestra di vita, che mi avrebbe regalato emozioni che possono solo travolgerti e che mi avrebbe fatto conoscere così tante persone.. a 14 anni ho avuto l’onore di poter indossare la maglia azzurra e da lì non me la sono mai più voluta togliere. I 10 anni nella squadra nazionale sono stati i più belli, intensi e ricchi anni della mia vita.

Non ringrazierò mai abbastanza tutte le persone che ne hanno preso parte, sono grata ogni giorno ad ognuna di queste. Dire addio a qualcosa è la scelta più difficile e coraggiosa che possa esistere. Chiudere un capitolo così importante a cui devo tutto. Quello che sono, quello che ho scoperto di essere, la forza che so di avere, la testa, il coraggio, la grinta, la resilienza.

Voglio ringraziare la mia anima guida, la Manu, le mie sorelle per la vita con cui ho condiviso i momenti più importanti e indimenticabili. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci sono dietro a questo meraviglioso sogno. E poi la mia famiglia, la colonna portante della mia vita.

Sono certa che il futuro mi riserverà nuovi sogni da rincorrere e io lo farò cosi come ho sempre fatto, con gli occhi che brillano e il sorriso costante, come quella bimba che un giorno ha messo piede in palestra, ha deciso di credere nell’impossibile e ce l’ha fatta.

GRAZIE

Il saluto di Maurelli

Tra i tanti commenti pubblicati sotto il post Instagram dell’azzurra, spicca quello di Alessia Maurelli, che proprio come lei ha annunciato il ritiro in questi giorni. “Eri la stella della nostra squadra” ha scritto, a testimonianza del legame d’affetto tra le due.